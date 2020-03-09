Goldman Sachs не исключает падения стоимости барреля нефти до $20

Банк Goldman Sachs на фоне паники на нефтяном рынке не исключил падения стоимости барреля нефти до 20 долларов. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает агентство Блумберг.

"ОПЕК и Россия начали нефтяную войну, что может подтолкнуть нефть к падению до 20 долларов за баррель", - ссылается агентство на доклад банка.

Сложившаяся ситуация, по мнению аналитика Goldman Sachs Дэмиена Курвалина, записку которого в воскресенье цитирует Yahoo Finance, в корне меняет прогнозы для рынков нефти и газа. Производители дешевой нефти будут наращивать поставки, чтобы заставить производителей с более высокими издержками снизить добычу, считает он.

Эпидемия коронавируса в последние месяцы оказала огромное влияние на глобальный нефтяной рынок: международная сделка по сокращению нефтедобычи ОПЕК+ распалась из-за разных взглядов её участников на состояние рынка.

Агенство Блумберг сообщило в воскресенье, что Саудовская Аравия планирует увеличить добычу нефти в апреле до 10 миллионов баррелей в сутки в ответ на отсутствие договоренности между ОПЕК+ и Россией по результатам последних переговоров.

Как сообщили агентству источники, Эр-Рияд допускает повышение добычи нефти даже до 12 миллионов баррелей в сутки. По сравнению с мартовскими показателями - 9,7 миллиона в день - подобное повышение "повергло бы рынки в хаос" на фоне уже ударившего по спросу коронавируса.

Стоимость нефти марки Brent в первый рабочий день после распада сделки ОПЕК+ рухнула на треть, до 31,43 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов. В последний раз Brent опускалась до 31,5 доллара во время проседания в январе 2016 года, а до этого - весной 2004 года.