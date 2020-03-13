SOCAR побил рекорд по облигациям

БАКУ/Trend/ - Цена продажи облигаций SOCAR, находящихся в обращении более трех лет, на вторичном рынке выросла до 1 050 долларов, и сделка по продаже уже состоялась, сообщает Trend со ссылкой на SOCAR.

Согласно сообщению, этот показатель является самым высоким с момента выпуска облигаций. Предыдущий рекордный показатель составил 1 046 долларов.

По данным SOCAR Capital, основной причиной такого подорожания облигаций является высокий спрос и ликвидность. В то же время проведение ежеквартальных процентных платежей в соответствии с графиком также является еще одним важным фактором, отвечающим интересам инвесторов.

Облигации SOCAR, срок обращения которых продлится до 2021 года, до сих пор принесли своим владельцам 16,25 миллиона долларов дохода.

"Объем операций, проводимых на вторичном рынке облигаций SOCAR, в настоящее время составляет 187 миллионов долларов и заключено 2100 сделок. ОблигацииSOCAR, общая сумма эмиссии которых составляет 100 миллионов долларов, приносящие 5-процентный годовой доход и проценты по которым выплачиваются каждые три месяца, можно приобрести в Центрах обслуживания ASAN № 1 и 5.

Очередной процентный платеж по облигациям SOCAR, являющимся наиболее торгуемым корпоративным финансовым инструментом на Бакинской фондовой бирже, состоится 17 апреля 2020 года", - отмечается в сообщении.