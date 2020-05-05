Цена нефти Brent поднялась выше $29

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года на лондонской бирже ICE выросла на 6,8% - до $29,04 за баррель. Как сообщает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные торгов.

В последний раз стоимость нефти этого сорта находилась выше уровня $29 за баррель 15 апреля текущего года.

Нефть марки Brent торговалась на уровне $28,92 за баррель (+6,3%), а нефть сорта WTI росла на 8,3% - до $24,67 за баррель.