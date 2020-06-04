TAP объявляет об изменениях в графике проведения маркет-теста

БАКУ/Trend/ - Консорциум по строительству Трансадриатического трубопровода (TAP), который предусматривает транспортировку азербайджанского газа в Европу, объявил об изменении сроков проведения маркет-теста, сообщает в четверг Trend со ссылкой на консорциум TAP AG.

Три оператора системы передачи - Trans Adriatic Pipeline (TAP) AG, Snam Rete Gas (SRG) и DESFA (операторы системы передачи) – объявили, что вторая фаза маркет-теста состоится в июле 2021 года.

Ранее проведение второй фазы планировалось на январь следующего года.

«Учитывая последние рыночные условия, операторы системы передачи хотели бы дать больше времени для восстановления энергетических рынков. Соответствующая информация для участия будет опубликована на корпоративных веб-сайтах операторов системы передачи в приемлемые сроки, по крайней мере, за два месяца до начала второй фазы. Окончательные детали будут предоставлены в проектном предложении», - говорится в сообщении.

Отметим, что первая фаза маркет-теста была начата в июле 2019 года.

ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор".

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения.

Ожидается, что строительство TAP будет завершено в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, 550 километров которого будет проложено по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и восемь километров - по Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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