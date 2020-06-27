"Азерэнержи": ТЭС "Азербайджан" - единственная в стране электростанция, которая может работать и на мазуте

БАКУ/Trend/ - ТЭС "Азербайджан" - единственная в стране электростанция, которая может работать и на мазуте, поэтому здесь расположено и мазутное хозяйство.

Об этом сказал Trend заместитель вице-президента ОАО "Азерэнержи" Вугар Шахмурадов.

По его словам, на территории ТЭС построено 18 мазутных резервуаров: "Сначала их было 6, потом было построено еще 6, и всего было 12 резервуаров. В прошлом году на территории станции были построены еще 6 резервуаров, и таким образом их стало 18. Кроме того, полностью реконструирована противопожарная система мазутного хозяйства. В данный момент здесь находится 245 тысяч тонн мазута, который хранится в качестве резервного топлива. Если по каким-либо причинам газоснабжение будет приостановлено, то этот запас мазута позволит станции работать на полную мощность в течение месяца".

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)