БАКУ /Trend/ - В Азербайджане подорожал бензин марки АИ-95.

Об этом сказал Trend в среду заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов.

По его словам, стоимость повысилась на 0,1 маната.

"Это связано с ростом цен на бензин АИ-95 на мировом рынке, поскольку эта марка бензина импортируется", - сказал он.

Отметим, что ранее сообщалось о понижении цены на бензин этой марки в Азербайджане, что было связано с тем, что его цена упала на мировом рынке.

(Автор: Наргиз Исмаилова)

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