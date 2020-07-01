В Азербайджане подорожал бензин марки АИ-95
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане подорожал бензин марки АИ-95.
Об этом сказал Trend в среду заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов.
По его словам, стоимость повысилась на 0,1 маната.
"Это связано с ростом цен на бензин АИ-95 на мировом рынке, поскольку эта марка бензина импортируется", - сказал он.
Отметим, что ранее сообщалось о понижении цены на бензин этой марки в Азербайджане, что было связано с тем, что его цена упала на мировом рынке.
(Автор: Наргиз Исмаилова)
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