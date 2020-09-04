Азербайджан и Иран обсудили совместный проект в сфере гидроэлектроэнергетики

БАКУ/Trend/ - Продолжается работа по сотрудничеству между Правительствами Азербайджана и Исламской Республики Иран в сфере электроэнергетики.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство энергетики. Азербайджана.

По данным ведомства, в рамках мер, принятых в этом направлении, состоялось очередное заседание в формате видеоконференции двусторонней технической комиссии, созданной в целях продолжения совместной деятельности по строительству и эксплуатации гидроэлектростанций "Худаферин" и "Гыз Галасы" на реке Араз.

На встрече были детально обсуждены вопросы расчета затрат на строительство и ущерба по водоводам ”Худафарин“ и ”Гыз Галасы", а также приобретение и установка оборудования для гидроэлектростанций.

В то же время состоялось первое заседание совместной технической комиссии по строительству гидроэлектростанций ”Ордубад“ и ”Маразад" в формате видеоконференции. На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам ускорения строительства гидроэлектростанции ”Ордубад" и оценки потенциального воздействия строительства станции на окружающую среду.

На заседании было принято решение провести очередную встречу в Нахчыванской АР в конце сентября текущего года.

Напомним, что пятого декабря 2019 года Президент Азербайджана подписал распоряжение “О мерах по реализации пилотных проектов в сфере использования возобновляемых источников энергии”. Девятого января 2020 года между министерством энергетики и компаниями ACWA Power Королевства Саудовская Аравия и Masdar Объединенных Арабских Эмиратов были подписаны соглашения о реализации пилотных проектов по возобновляемой энергетике.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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