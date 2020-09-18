Объявлено о проведении Бакинского международного форума Энергетической хартии

БАКУ /Trend/ - Международная Энергетическая хартия в рамках сотрудничества с министерством энергетики Азербайджана объявила об организации Бакинского международного форума Энергетической хартии.

Как сообщили в пятницу Trend в минэнерго, форум состоится в виртуальном формате 28 октября. Его тема - "Переход на возобновляемые источники энергии в электроэнергетике, транспорте, отоплении и охлаждении: современные вызовы и тенденции".

На форуме будут рассмотрены проблемы и возможности более устойчивого мира, основанного на возобновляемых источниках энергии, а также обсуждены современные стратегии, проекты и технологии, формирующие будущее энергетического сектора во всем мире. В мероприятии примут участие высокопоставленные докладчики стран-членов Энергетической хартии и международных организаций, а также ведущие международные эксперты.

Участие в форуме только по приглашениям. Желающие принять участие могут зарегистрироваться по ссылке.

(Текст: Турал Гараджаев)