В Казахстане планируют снизить зависимость от зарубежных производителей энергии

В Мажилисе Парламента РК одобрили законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам поддержки использования возобновляемых источников энергии и электроэнергетики», передает корреспондент МИА «Казинформ», передает Trend.

«Основными концептуальными нововведениями являются. Первое. Стимулирование строительства маневренных мощностей. По данным уполномоченного органа, сегодня в стране имеется профицит электрической мощности, что составляет 3000 мегаватт. Вместе с тем, в настоящее время существует дефицит маневренных мощностей. В этой связи законопроектом предлагается создать привлекательные условия для строительства генерирующих мощностей с маневренным режимом генерации. Это позволит регулировать дисбаланс производства потребления за счет собственных возможностей. При этом будет применяться аукционный механизм отбора проектов. Тем самым снизится зависимость электроэнергетической системы Казахстана от внешних источников», - сказал депутат Шавкат Утемисов на пленарном заседании Мажилиса.

Депутат заверил, что те финансовые средства, которые сегодня уходят в Россию за услугу по регулированию, останутся в нашей стране, что составляет порядка 10-12 млрд тенге ежегодно.

«Второе. Установление сквозного тарифа на поддержку ВИЭ. Согласно действующему закону «Об электроэнергетике», затраты на покупку электрической энергии от ВИЭ у расчетно-финансового центра включены в предельные тарифы на электрическую энергию традиционных станций. Учитывая ежегодное увеличение объема электроэнергии от ВИЭ, происходит постоянное снижение объема средств, направляемых энергопроизводящими организациями на собственное развитие. Это негативно сказывается на состоянии материально-технической базы, модернизации производственных мощностей, финансовом положении традиционных станций. В этой связи законопроектом предусмотрено понятие «надбавка на поддержку использования ВИЭ», которая будет учитываться сверх предельного тарифа». – отметил спикер.

Еще одним преимуществом станет создание благоприятных условий для развития возобновляемой энергетики. В качестве одной из мер для этого предлагается увеличение срока действия контракта на покупку электроэнергии от ВИЭ с 15 лет до 20 лет.

Продление срока осуществления покупки электроэнергии ВИЭ позволит инвестору предложить более низкие тарифы в аукционных торгах, относительно тарифов в рамках 15-летнего контракта, что позволит снизить будущие затраты потребителей. Кроме того, ожидается, что законопроект позволит создать условия для увеличения объемов маневренных мощностей и доли ВИЭ в энергобалансе страны.