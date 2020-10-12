БАКУ /Trend/ - Американская компания «Chevron» объявила о ликвидации представительства в Азербайджане.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственную налоговую службу.

По данным, в связи с ликвидацией Chevron Azerbaijan Limited претензии от кредиторов принимаются в течение двух месяцев по адресу: Баку, Сабаильский район, улица Расул Рза, дом 11, квартиры 28, 29, 30.

Ранее компания была акционером проектов разработки месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) и нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД).

На данным момент компания не является участником ни одного проекта в Азербайджане.

Chevron четвертого ноября 2019 года подписала соглашение с венгерской MOL о продаже за 1,57 миллиардов долларов активов в Азербайджане, то есть продажа 9,57 процентов в проекте АЧГ и 8,9 процентов в БТД. Сделка была закрыта 16 апреля 2020 года.

(Автор: Фидан Бабаева.)

Twitter: @Fidan_Babaeva