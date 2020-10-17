Общая прибыль держателей облигаций SOCAR выросла до $20 млн.

БАКУ/Trend/ - Облигации SOCAR, которые уже 4 года являются наиболее привлекательными ценными бумагами для инвестиций, в очередной раз принесли своим владельцам доход в размере $1 млн 250 тысяч в результате 16-й по счету процентной выплаты, состоявшейся 17 октября. Тем самым общая прибыль держателей облигаций выросла до $20 миллионов, сообщает Trend со ссылкой на SOCAR Capital.

Согласно данным SOCAR Capital, ежеквартальная процентная выплата в размере $1,25 млн. по облигациям SOCAR номинальной стоимостью $1000, сроком обращения 5 лет, годовой доходностью 5% и процентами, выплачиваемыми каждые 3 месяца, была переведена на счета держателей облигаций.

Превышение объема операций на вторичном рынке $193 млн., достижение числа заключенных сделок 2,300, будучи корпоративным финансовым инструментом, наиболее часто используемым на Бакинской фондовой бирже с момента своего выпуска и до настоящего времени, а также превышение РЕПО-операций $36 млн. являются показателем высокой востребованности облигаций SOCAR.

Держатели облигаций при необходимости могут привлекать краткосрочные средства, не продавая свои облигации, совершая РЕПО-операции, а также брать кредиты на выгодных условиях, заложив облигации в банке. В этих случаях процентные доходы не теряются.

Очередная выплата процентов по облигациям SOCAR, которые можно приобрести в центрах ASAN №1 и №5, состоится 17 января 2021 года. Для получения дополнительной информации инвесторы могут звонить по номеру *19 99.