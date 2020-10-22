Equinor о текущей деятельности на месторождениях "Карабах" и АДУА

Энергетика 22 октября 2020 11:57 (UTC+04:00)
Equinor о текущей деятельности на месторождениях "Карабах" и АДУА
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