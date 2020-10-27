Добыча нефти в Мексиканском заливе частично прекращена

Почти 16% от нефтяной добычи в Мексиканском заливе было остановлено в связи с приближением урагана "Сета". Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом сообщило Бюро по безопасности и экологическому контролю США (BSEE).

"Как следует из отчетов операторов, согласно оценкам BSEE, около 15,87% текущей добычи нефти в Мексиканском заливе было остановлено", — сообщила организация в своем релизе.

BSEE оценивает объем сокращенной добычи в 293 656 баррелей нефти в день. Также было остановлено 6% добычи природного газа в Мексиканском заливе, отмечает BSEE. Рабочие эвакуированы с 10 из 643 производственных платформ, говорится в релизе.

Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC) в понедельник сообщил, что тропический шторм "Сета" в Карибском море усилился до урагана. Мексиканский штат Кинтана-Роо начал эвакуацию перед ураганом "Сета". Ураган уже обрушился на полуостров Юкатан.

Тропическому шторму присваивается имя, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 62 километров в час. Шторм становится ураганом, когда скорость ветра превышает 119 километров в час.