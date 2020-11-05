Прибыль Petkim выросла в третьем квартале 2020 года
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Президент Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в Градостроительный и строительный кодекс Азербайджана
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Позиция Ирана заключается в том, что оккупации территорий Азербайджана должен быть положен конец - посол
Информационная борьба в рамках Отечественной войны организована на высоком уровне - Новелла Джафароглу
Вопиющие военные преступления Армении должны быть решительно осуждены международным сообществом - глава МИД Азербайджана
Боевые операции продолжались в основном на Агдеринском и Ходжавендском направлениях фронта - минобороны Азербайджана
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В Азербайджане контроль над "Виртуальной школой" будут осуществлять местные органы управления образованием
Мы решительно осуждаем угрозы со стороны армянского лобби во Франции в адрес телеканала TF1 - Хикмет Гаджиев
Как армянские епископы убивали новорожденных и готовили святотатственные просфоры – из бестселлера "Имя розы"