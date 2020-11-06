SOCAR открыла еще одну АЗС в городе Сумгайыт

БАКУ /Trend/ - Сегодня в городе Сумгайыт на улице Бабека 208 была сдана в эксплуатацию новая АЗС, принадлежащая SOCAR.

Об этом сообщает Trend в пятницу со ссылкой на SOCAR-Petroleum.

"Тем самым, количество АЗС, действующих в республике под брендом SOCAR, достигло 36. Новая АЗС будет удобна для владельцев автотранспортных средств, движущихся в направлении Сумгайыт - Новханы ", - говорится в сообщении.

Согласно данным, на новой АЗС установлены пять топливозаправочных колонок.

Таким образом, на этом заправочном пункте будет реализована продажа бензина марки “супер”, “премиум”, “А-92” и топливной продукции дизельного типа. На АЗС созданы условия для одновременного обслуживания восьми малых автотранспортных средств и двух крупнотоннажных грузовиков.

Отметим, сеть SOCAR-Petroleum состоит из 36 АЗС. SOCAR-Petroleum также принадлежит единственный в республике терминал сжиженного природного газа (CNG), SOCAR является лидером по внедрению экологически чистого топлива CNG.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @Fidan_Babaeva