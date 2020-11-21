В Казахстане реализуется проект по созданию системы управления процессом разработки месторождения

БАКУ /Trend/ - На данный момент Национальной нефтегазовой компанией Казахстана АО "КазМунайГаз" реализуется проект "Интеллектуальное месторождение", сообщили во вторник Trend в Министерстве энергетики Казахстана.

Как отметили в министерстве, нефтегазовая отрасль является одной из ключевых отраслей в развитии Казахстана и вопросы оптимизации посредством цифровизации становятся на передний план в условиях высокой конкуренции.

Так, реализация проекта "Интеллектуальное месторождение" проводится с целью построения системы управления процессом разработки месторождения и контроля добычи нефти для повышения экономической эффективности производства и увеличение жизненного цикла месторождения.

"Достигнуты количественные и качественные выгоды, такие как повышение прозрачности и качества данных, оперативности принятия решений и уровня промышленной безопасности. В рамках проекта, на сегодняшний день продолжаются работы по внедрению технологий "Интеллектуального месторождения" на нефтедобывающих предприятиях АО НК "КазМунайГаз"", - сказали в министерстве.

В министерстве подчеркнули, что внедрение технологий "Интеллектуального месторождения" позволит оптимизировать затраты на потребление электроэнергии до 15 процентов, стабилизировать уровень добычи до 2 процентов.

"Вместе с тем, осуществлен переход на 3-х летний межремонтный период на Атырауском и Павлодарском нефтехимических заводах, позволяющий сократить расходы на ремонт и увеличить объем переработки за счёт сокращения простоев и остановок на капитальные ремонты", - сообщили в министерстве.

(Автор: Наргиз Садыхова Редактор: Наталья Кочнева)