Сотрудничество Азербайджана и Саудовской Аравии выходит на новый этап развития - министр энергетики

БАКУ/Trend/ - С подписанием соглашения по проекту ветряной электростанции мощностью 240 мегаватт сотрудничество Азербайджана и Королевства Саудовская Аравия выходит на новый этап.

Как сообщает Trend, об этом сказал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на церемонии подписания "Инвестиционного соглашения", "Договора купли-продажи энергии" и "Договора на подключение к передающей сети" по проекту ветряной электростанции мощностью 240 мегаватт между министерством энергетики Азербайджана и компанией Acwa Power (Саудовская Аравия), а также между компанией и ОАО “Азерэнержи”.

По его словам, с компанией "ACWA Power" до сегодняшнего дня были реализованы пилотные проекты по строительству ветряной электростанции мощностью 240 мегаватт.

«До 2030 года в Азербайджане количество парниковых газов, выбрасываемых в атмосферу, планируется уменьшить на 35 процентов. Подписанные сегодня документы по проекту ветряной электростанции являются важнейшим шагом в достижении поставленной цели уменьшения выбросов», - подчеркнул министр.

Шахбазов отметил, что на сегодняшний день министерство энергетики Азербайджана сотрудничает с 10 компаниями в сфере развития альтернативной энергетики.

«Азербайджан является одним из лидирующих энергетических центров региона, уделяющий большое значение развитию использования альтернативной энергетики. У нас строятся новые станции по добыче возобновляемых источников энергетики, разрабатываются способы для уменьшения стоимости альтернативной энергии. Мы готовы в будущем сотрудничать и с другими компаниями Королевства Саудовская Аравия в сфере возобновляемых источников энергии», -также подчеркнул Шахбазов.

Отметим, что использование возобновляемых источников энергии было определено главой государства как одно из приоритетных направлений развития энергетической отрасли. Так, в центре внимания находится реализация пилотных проектов по строительству ветряной электростанции мощностью 240 мегаватт и солнечной электростанции мощностью 200 мегаватт в соответствии с договорами, подписанными с компаниями ACWA Power и Masdar (ОАО) девятого января текущего года.

В целях исполнения соответствующего распоряжения Президента Азербайджана функционируют семь рабочих групп, состоящих из представителей министерств энергетики, экономики, финансов, по чрезвычайным ситуациям, экологии и природных ресурсов, юстиции, а также Комитета по градостроительству и архитектуре, Государственной службы по вопросам имущества, Государственной налоговой службы, Центрального банка, ОАО "Азерэнержи" и ОАО "Азеришыг".

В настоящее время в Азербайджане предпринимаются последовательные шаги для развития альтернативной энергетики. С этой целью ведутся переговоры с иностранными компаниями и инвесторами, включая компании из Китая, ОАЭ, США и ЕС.