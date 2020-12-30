Реализация проекта ветряной электростанции в Азербайджане позволит сэкономить 220 млн кубометров газа - министр (ФОТО)

Энергетика 30 декабря 2020 10:02 (UTC+04:00)
Реализация проекта ветряной электростанции в Азербайджане позволит сэкономить 220 млн кубометров газа - министр (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В результате реализации первого проекта между компанией Acwa Power (Саудовская Аравия) и министерства энергетики ветряная электростанция будет вырабатывать около 1 миллиарда киловатт/час электроэнергии в год, экономить 220 миллионов кубометров газа, предотвращать выбросы в атмосферу более 400 тысяч тонн CO2, создавать новые рабочие места и перспективу для производственных и обслуживающих сфер.

Как сообщает Trend, об этом сказал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на церемонии подписания "Инвестиционного соглашения", "Договора купли-продажи энергии" и "Договора на подключение к передающей сети" по проекту ветряной электростанции мощностью 240 мегаватт между министерством энергетики Азербайджана и компанией Acwa Power (Саудовская Аравия), а также между компанией и ОАО “Азерэнержи”.

Шахбазов отметил, что расширение использования возобновляемых источников энергии в стране было определено Президентом Ильхамом Алиевым в качестве приоритета, и была поставлена цель увеличить долю возобновляемых источников энергии до 30 процентов к 2030 году. Во время выступления министр рассказал о сотрудничестве с около 10 международными энергетическими компаниями, в том числе ACWA Power, в соответствии с Распоряжением Президента Азербайджанской Республики №1209 от 29 мая 2019 года «Об ускорении реформ в энергетическом секторе» для развития возобновляемой энергетики, а также о прозрачной реализации процесса отбора компаний и проделанной работе в рамках "Исполнительного соглашения о строительстве ветряной электростанции мощностью 240 МВт, подписанного в январе этого года Кабинетом Министров. Особо была отмечена деятельность Комиссии, созданной для координации исполнения и реализации пилотных проектов по строительству электростанций на возобновляемых источниках энергии",-подчеркнул министр.

Шахбазов сказал, что подписание контрактов и реализация проекта является показателем доверия к деловой среде в Азербайджане и знаменует начало нового этапа в нашем экономическом сотрудничестве. .

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдул Азиз бен Салман Аль- Сауд высоко оценил выполнение Азербайджаном обязательств в рамках “ОПЕК плюс” и его важную роль в стабилизации мирового нефтяного рынка. Он назвал подписанные контракты по ветряной электростанции примером курса на диверсификацию экономики обеих стран: «Этот проект важен не только для наших стран, но и для всего мира. Потому что перед мировым энергетическим сектором стоят проблемы. Для достижения устойчивого развития должны использоваться все энергетические ресурсы. Подписанные сегодня соглашения по проекту не только помогут достичь этой цели, но и укрепят связи между Саудовской Аравией и Азербайджаном. Саудовская Аравия рада участвовать в политике диверсификации энергетики Азербайджана. Проект мощностью 240 МВт будет способствовать диверсификации энергетики Азербайджана и прогрессу в области возобновляемых источников энергии: «ACWA Power будет использовать свой богатый опыт для поддержки усилий Азербайджана по удовлетворению своих потребностей в электроэнергии экономически рентабельным образом, в соответствии с международными стандартами».

На мероприятии также выступил президент ОАО «Азерэнержи» Баба Рзаев. Была предоставлена ​​информация о работе, проделанной компанией при подготовке проектов контрактов, и о работе, которую предстоит выполнить после их подписания. Было отмечено, что реализация этого проекта будет стимулировать развитие нашей национальной экономики, сыграет особую роль в обеспечении энергетической устойчивости нашей страны, сэкономит газ, который является нашим природным ресурсом, и окажет положительное влияние на окружающую среду.

Председатель правления «ACWA Power» Мохаммад Абунаййан проинформировал о работе, проделанной в рамках проекта совместно с Министерством Энергетики и ОАО «Азерэнержи». Он высоко оценил поддержку, оказанную министрами энергетики обеих стран в реализации проекта. Было отмечено, что, несмотря на негативные последствия глобальной пандемии COVID-19, продолжалась интенсивная работа как по проекту, так и по формированию и согласованию контрактных документов, которые необходимо подписать по проекту. Также было отмечено, что высокий уровень профессионализма, целеустремленность и компетентность сторон договора в этой сфере может служить примером.

Отметим, что министерство энергетики и ОАО «Азерэнержи» вчера подписали с компанией «АCWA Power» Королевства Саудовской Аравии «Инвестиционный контракт», «Контракт на закупку энергии» и «Контракт на подключение передающей сети» по проекту ветряной электростанции мощностью 240 МВт. Контракты подписаны в формате видеоконференции. Контракты с Азербайджанской стороны подписали министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов, президент «Азерэнерджи» Баба Рзаев и со стороны «ACWA Power» председатель компании Мохаммад Абунаййан при участии министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдул Азиза бин Салман Аль-Сауд и послов обеих стран.

(Автор: Фидан Бабаева)

Twitter: @Fidan_Babaeva

Реализация проекта ветряной электростанции в Азербайджане позволит сэкономить 220 млн кубометров газа - министр (ФОТО) - Gallery Image
Реализация проекта ветряной электростанции в Азербайджане позволит сэкономить 220 млн кубометров газа - министр (ФОТО) - Gallery Image
Реализация проекта ветряной электростанции в Азербайджане позволит сэкономить 220 млн кубометров газа - министр (ФОТО) - Gallery Image
Реализация проекта ветряной электростанции в Азербайджане позволит сэкономить 220 млн кубометров газа - министр (ФОТО) - Gallery Image
Реализация проекта ветряной электростанции в Азербайджане позволит сэкономить 220 млн кубометров газа - министр (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Реализация проекта ветряной электростанции в Азербайджане позволит сэкономить 220 млн кубометров газа - министр (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Реализация проекта ветряной электростанции в Азербайджане позволит сэкономить 220 млн кубометров газа - министр (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Реализация проекта ветряной электростанции в Азербайджане позволит сэкономить 220 млн кубометров газа - министр (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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