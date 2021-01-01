Иран экспортировал бензина на сумму около $1,4 млрд за первые семь месяцев 2020 года

Иран стал активным экспортером бензина в регионе в первые семь месяцев 2020 года. За это время страна заработала от экспорта бензина около 1,4 млрд долларов, передает Trend со ссылкой на İRNA.

Иран, который еще два года импортировал до 4,5 млн литров бензина в день, теперь известен как экспортер этого стратегического продукта в регионе и во всем мире.

С развитием нефтеперерабатывающей промышленности страны и завершением строительства НПЗ «Звезда Персидского залива», мощность переработки сырой нефти и газового конденсата достигла 2 200 000 баррелей в сутки.

В 2019 году Иран экспортировал в среднем 3 млн литров бензина в день.

По словам генерального директора Национальной компании по переработке и распределению нефтепродуктов, перерабатывающие мощности Ирана увеличились до 2,3 миллиона баррелей с 2013 года, когда они оценивались в 1,8 млн. баррелей в день.