Цена Brent на лондонской бирже ICE превысила $55 за баррель впервые с 25 февраля

Стоимость мартовского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне растет на 1,21% к уровню закрытия предыдущих торгов, достигла отметки в $55,04 за баррель. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные площадки.

Нефть марки Brent превысила $55 за баррель впервые с 25 февраля 2020 года.