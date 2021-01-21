Транснефть и SOCAR договорились прокачать в 2021 г. более 1 млн т азербайджанской нефти по трубопроводу Баку-Новороссийск

Российская Транснефть и Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) подписали договор на прокачку по нефтепроводу Баку-Новороссийск в 2021 г. более 1 млн т нефти.

Об этом сообщил советник президента российской трубопроводной монополии, пресс-секретарь И. Демин, передает Trend со ссылкой на NefteGaz.

На февраль по этому маршруту запланирована прокачка азербайджанской нефти в объеме 85 тыс. т.

В январе прокачка сырья из Азербайджана не осуществлялась - все объемы SOCAR направляла по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД).

Баку-Новороссийск использовался со стороны SOCAR в качестве вспомогательного маршрута для экспорта нефти.

Это связано в т.ч. и с рыночной конъектурой.

В 2020 г. ГНКАР сократила экспорт по этому направлению на 30%, до 613 тыс. т нефти.

Азербайджан транспортирует свою нефть по трубопроводу Баку-Новороссийск с 1997 г.