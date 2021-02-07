Штайнмайер счел энергетику последним мостом между Россией и Европой

Энергетика является «чуть ли не последним мостом» между Россией и Европой, разрушать его не стоит. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Газета.ru, заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в интервью изданию Rheinische Post.

«После последовательного ухудшения отношений за прошедшие годы связи в сфере энергетики остаются чуть ли не последним мостом между Россией и Европой. Обе стороны должны задуматься, стоит ли разрушать полностью и бесповоротно этот мост», – отметил президент.

Против попыток прекратить строительство «Северного потока — 2» выступили министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер, координатор правительства Германии по делам с Россией Йоханн Заатхофф, а также канцлер Австрии Себастьян Курц и другие политики.