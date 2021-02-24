Из-за обледенения и загруженности в некоторых местах нет электричества - ОАО "Азеришыг"

БАКУ /Trend/ - Ввиду суровых погодных условий, снега и метели ОАО "Азеришыг" продолжает работать в усиленном режиме.

Как сообщили в среду Trend в ОАО, в Баку и регионах налажено дежурство. Со вчерашнего вечера, ночью и до утра, а также сейчас сотрудники ведомства продолжают нести беспрерывную службу. Кратковременные отключения, вызванные обледенением и перегрузкой на некоторых участках, устраняются аварийной службой. В нескольких местах работы все еще продолжаются и электроподача будет возобновлена в кратчайшие сроки.

Следует отметить, что заранее на соответствующие территории были отправлены дополнительные материалы и даны инструкции по привлечению техники.

В связи с проблемами с электроснабжением призываем потребителей обращаться в круглосуточный колл-центр "199" ОАО "Азеришыг",- добавили в ведомстве.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)