Согласие Азербайджана на транзит российского газа в Армению - выдающийся геополитический шаг - Питер Тейс

БАКУ /Trend/ - Согласие Азербайджана на транзит российского газа в Армению - это грандиозный геостратегический шаг, который еще больше сближает правительства Азербайджана и России.

Об этом сказал Trend в четверг американский эксперт в области европейской политики Питер Тейс.

«Основным бенефициаром этого является народ Армении. Это соглашение между российской компанией «Газпром» и Государственной нефтяной компанией Азербайджана SOCAR является еще одним показателем тесного сотрудничества между двумя странами. Баку рассматривается как ключевой стратегический игрок не только в Москве, но и в других странах региона. Транспортировка природного газа в Армению через территорию Азербайджана должна пробудить сознание властей Армении. Политическая элита Армении должна уделять больше внимания тому, что делает правительство Азербайджана для укрепления экономического сотрудничества в регионе, что также приносит пользу народу Армении», - сказал он.

Тейс отметил, что эта сделка между Баку и Москвой - выдающийся геополитический шаг, сделанный Азербайджаном, который обеспечит расширение коммерческого сотрудничества, одновременно оказывая положительное влияние на двусторонний политический диалог между Азербайджаном и Россией.

Отметим, что поставки российского газа в Армению будут временно осуществляться через Азербайджан в связи с ремонтом газопровода "Северный Кавказ - Закавказье".

"Во время планово-предупредительных ремонтных работ на газопроводе "Северный Кавказ - Закавказье" российский газ будет поставляться потребителям через территорию Азербайджана. ООО "Газпром экспорт" и Государственная нефтяная компания Азербайджана 16 марта подписали краткосрочный контракт на транспортировку российского газа через территорию Азербайджана.

Как сказал Trend заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов, на магистральном трубопроводе "Северный Кавказ-Закавказье" ведутся ремонтные работы.

"В связи с этим российская сторона обратилась к Азербайджану с просьбой о транзите ее природного газа из Азербайджана в Грузию, и была достигнута договоренность о временном транзите российского газа через Азербайджан в Грузию на платной основе", - сказал он.

(Автор: Ляман Зейналова)

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