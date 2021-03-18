Цена нефти Brent опустилась ниже $64

Цена майского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE ускорила снижение до 7,03% и опустилась ниже $64 за баррель, до $63,24. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Oil Price, свидетельствуют данные торговой площадки на 22:44 бакинского времени.

В последний раз цена Brent была ниже $64 за баррель 4 марта 2021 года.

Стоимость фьючерса нефти WTI теряет 7,11% и находится на отметке $60,01 за баррель.