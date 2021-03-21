Банк развития Казахстана увеличивает финансирование проектов ВИЭ

Энергетика 21 марта 2021 19:02 (UTC+04:00)
Банк развития Казахстана увеличивает финансирование проектов ВИЭ

БАКУ /Trend/ - Понимая важность развития отрасли возобновляемых источников энергии (ВИЭ), Банк развития Казахстана (БРК) в значительной степени увеличивает долю кредитования проектов в этой области и уделяет им пристальное внимание.

Об этом Trend сказали в БРК.

В банке отметили, что ВИЭ – двигатель восстановления мировой экономики после COVID-19.

"Пандемия коронавируса, разразившаяся в 2020 году, способствовала мировой деглобализации, снижению производственной активности и развитию "коронакризиса", повергшего в шок экономики ряда стран и ставшего реальной угрозой для финансовых рынков. Эксперты отмечают, что сегодня всевозможное продвижение ВИЭ может стать мощным двигателем восстановления устойчивой экономики, создания новых, безопасных рабочих мест и инвестиций в будущее процветание человечества", — сказали в банке.

В БРК отметили, что в 2020 году по всему миру были введены рекордные мощности солнечной и ветровой энергетики — в общей сложности более 250 ГВт.

"Эксперты не сомневаются, что ежегодные объемы инвестиций в сектор ВИЭ и вводимые мощности будут неуклонно расти", — сообщили в БРК.

Согласно сообщению, на сегодняшний день, проекты ВИЭ в БРК представлены всеми направлениями: это ветростанции, проекты в солнечной энергетике и малые ГЭС.

"Проекты ВИЭ банк начал рассматривать с 2015 года, почти сразу после того, как правительство Казахстана впервые установило долгосрочные фиксированные тарифы, ввело централизованный закуп электроэнергии с различных объектов ВИЭ, а также после получения инициаторами первых PPA контрактов. С развитием ВИЭ в стране, БРК совместно с клиентами наращивал и свою компетенцию: изучали законодательство, начали понимать особенности той или иной станции, технические нюансы в зависимости от источника генерации, месторасположения, используемого оборудования, сравнивали с мировым опытом и тд", — подчеркнули в БРК.

В целом, банк кредитует проекты ВИЭ с использованием различных способов финансирования, включая проектное, мезонинное и синдицированное и софинансирование.

"В частности, БРК может софинансировать проект совместно с другими кредиторами на общую сумму не менее 7 миллиардов тенге (16,7 миллиона долларов) сроком до 20 лет. При этом минимальная сумма участия банка не должна быть ниже 3,5 миллиарда тенге (8,2 миллиона долларов). Также в рамках профинансированных проектов банк может осуществлять кредитование деятельности с целью пополнения оборотных средств до 40 процентов от суммы займа со сроком не меньше времени финансирования данных проектов", — добавили в банке.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Надир Насиров)

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