ОПЕК подтвердил понижение оценки по росту спроса на нефть в 2021 году

Секретариат ОПЕК пересмотрит свою оценку по росту спроса на нефть в 2021 году - с 5,9 млн б/с до 5,6 млн б/с из-за новых локдаунов, говорится в заявлении генсека организации Мухаммеда Баркиндо, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мировой спрос на нефть в 2021 году будет незначительно пересмотрен и составит 5,6 млн баррелей в сутки", - сказал он, напомнив, что в 2020 году спрос упал на рекордные 9,6 млн баррелей в сутки. Предыдущая оценка по росту спроса составляла 5,8-5,9 млн б/с.

Ранее ТАСС со ссылкой на документы ОПЕК сообщал о том, что оценка роста спроса и дефицита в 2021 году будет пересмотрена в сторону понижения. Так, ОПЕК понизил оценку дефицита предложения нефти на 2021 год с 1,2 до 0,8 млн б/с.

По словам Баркиндо, рынок нефти все еще пребывает в состоянии неопределенности, а волатильность цен говорит о нестабильности экономики и неустойчивости спроса на нефть.