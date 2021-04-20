Названы объемы поставки газа через TAP за первый квартал 2021 г.

Энергетика 20 апреля 2021 18:44 (UTC+04:00)
Названы объемы поставки газа через TAP за первый квартал 2021 г.
Названы объемы поставки газа через TAP за первый квартал 2021 г.
Названы объемы поставки газа через TAP за первый квартал 2021 г.
Сократился объем транспортировки нефти в Турцию через Баку-Тбилиси-Джейхан
Сократился объем транспортировки нефти в Турцию через Баку-Тбилиси-Джейхан
Нефтехимический комплекс SOCAR существенно увеличит продажи - Yapi Kredi Bank
Нефтехимический комплекс SOCAR существенно увеличит продажи - Yapi Kredi Bank
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