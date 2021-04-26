Выбран золотой спонсор форума по привлечению инвестиций в нефтегазовый сектор Туркменистана

БАКУ /Trend/ - Китайская национальная нефтегазовая корпорация (КННК) стала золотым спонсором Международного форума по привлечению инвестиций в нефтегазовый сектор Туркменистана, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на электронную газету Nebit-Gaz.

Форум состоится 12-13 мая в Ашхабаде (Туркменистан).

Отметим, что КННК реализует проекты в Туркменистане с 2002 года.

С 2007 года компания на основе соглашения о разделе продукции ведёт строительные работы на договорной территории "Багтыярлык", а в 2009 году холдингом был введён в эксплуатацию газопровод Туркменистан-Узбекистан-Казахстан-Китай.

В 2021 году объём ежегодно поставляемого туркменского природного газа в Китай, согласно планам, может быть доведен до 65 миллиардов кубометров. В 2019 году, по официальным данным туркменской стороны, в Китай планировалось экспортировать 40 миллиардов кубометров.

Инвестиции холдинга также направляются на развитие сферы культуры, медицинского обслуживания и образования Туркменистана. Особое внимание уделяется помощи лицам с инвалидностью.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Натаван Эфендиева)

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