В Туркменистане определен еще один спонсор форума по привлечению инвестиций в нефтегазовый сектор

БАКУ /Trend/ - Компания Petronas Carigali (Turkmenistan) SDN BHD – PC(TC)SB (дочерняя компания малайзийской Petronas) стала бронзовым спонсором Международного форума по привлечению иностранных инвестиций в нефтегазовый сектор Туркменистана, сообщает Trend во вторник со ссылкой на электронную газету Nebit-Gaz.

Сообщается, что форум пройдет 12-13 мая в Ашхабаде, в нем примут участие международные эксперты и ключевые участники мирового газового рынка, представители международных организаций и институтов, руководители и эксперты ведущих нефтегазовых компаний.

Напомним, что ранее уже были определены бронзовые и золотые спонсоры - Dragon Oil, Китайская национальная нефтегазовая корпорация, а также Международная группа компаний «АRETI».

Отметим, что «Petronas» ведет переговоры с Туркменистаном о продлении действующего договора до 2038 года. В настоящее время на месторождениях «Magtymguly» и «Diyarbekir» ведётся интенсивная добыча нефти и газа.

В 1996 году Туркменистан заключил с Petronas 32-летний контракт для добычи природного газа в прибрежной зоне Каспийского моря. Таким образом, контракт может быть продлен с 2028 по 2038 годы.

Также Petronas, желающая продлить договор, срок действия которого закончится через 3 года, предлагает новые предложения в соответствии с Законом Туркменистана «Об углеводородных ресурсах».

Petronas заинтересована в расширении этого продуктивного партнерства и предлагает свои возможности для реализации проектов в области нефтехимии и других сферах.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Натаван Эфендиева)

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