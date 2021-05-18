Industry 4.0 позволит быстро вернуться к росту в постпандемический период – Honeywell

БАКУ/Trend/ - Четвертая промышленная революция (Industry 4.0) позволит быстро вернуться к росту в постпандемический период, сказал Trend президент американской компании Honeywell по Турции и Центральной Азии Уйгар Дойуран.

«В постпандемический период компании должны иметь возможность как можно быстрее вернуться к росту. Им необходимо действовать быстрее, эффективнее и точнее во всем в рамках своей деятельности, потому что они не могут позволить себе упустить возможности роста или допустить чрезмерные затраты. Industry 4.0 способствует этому. Современные технологии помогают компаниям работать более экономно и прибыльно, с тем чтобы вернуться к росту после пандемии. Современные технологии, несомненно, сыграют ключевую роль на пути к восстановлению экономики мира», – сказал он.

Президент Honeywell отметил, что Industry 4.0 представляет собой огромный скачок вперед в возможностях технологий, которые используются в различных отраслях по всему миру.

«Эта новая эра технологических инноваций приносит с собой беспрецедентный уровень доступности данных, вычислительной мощности. По мере того как клиенты становятся более мобильными – они требуют и получают почти мгновенное обслуживание – компании либо осваивают эти новые технологии, либо становятся пережитком прошлого. В Honeywell мы уверены, что будущее любого бизнеса может быть обеспечено за счет скрытой в его данных информации, а также с помощью более точных моделей, использующих более прогнозные подходы. Мы находимся в авангарде этого благодаря нашим возможностям в области промышленного оборудования, программного обеспечения и облачной аналитики данных, которые в совокупности могут помочь получить ранее недостижимую информацию», – сказал он.

По словам Дойурана, перед предприятиями стоит задача быть более производительными и эффективными при одновременном сокращении затрат.

«Для этого им необходимо осуществить цифровую трансформацию, чтобы обеспечить возможность удаленных и автономных операций, которые со временем улучшаются, приносят новые идеи для создания значимой бизнес-аналитики и легко расширяют эти возможности на новые системы по мере развития инфраструктуры», – сказал президент Honeywell.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Надир Насиров)

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