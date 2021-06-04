SOCAR Turkey наращивает опыт в сфере диверсификации использования ВИЭ
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Выставление пограничного наряда осуществлено на согласованной территории - Погранвойска Таджикистана
Перевозки в направлении Азия-Европа-Азия имеют потенциал в развитии контейнерных перевозок - ТРАСЕКА
«Лаборатория Касперского»: на каждом десятом устройстве в Азербайджане был заблокирован зловред из интернета
В Казахстане подписано соглашение по проекту строительства интегрированного газохимического комплекса
ЕБРР выделил узбекским банкам $15 млн на кредитование бизнеса, открываемого женщинами-предпринимательницами
У Азербайджана и Ярославской области есть хорошие перспективы взаимодействия по ряду сфер – губернатор