Названа ориентировочная стоимость модернизации Шуртанского газохимического комплекса в Узбекистане

Ориентировочная стоимость модернизации Шуртанского газохимического комплекса в Узбекистане обойдется в $1,8 млрд, передает Trend со ссылкой на пресс-службу АО "Узбекнефтегаз".

В рамках проекта предусмотрено создание производства до 430 тыс. тонн полиэтилена и до 280 тыс. тонн полипропилена в год.



Отмечается, что для финансирования проекта привлечен кредит "Газпромбанка" в размере $300 млн. "Кроме того, ведется работа с Государственным банком развития Китая, экспортно-кредитным агентством Sinoshur и европейскими финансовыми институтами с целью привлечения кредитных средств по принципу проектного финансирования", - говорится в сообщении.



Лицензиарами проекта выбраны американская компания Chevron Pilliphs Chemical (производство полиэтилена) и McDermott (производство полипропилена и установка для крекинга нафты). Для реализации проекта был подписан контракт с сингапурской ENTER Engineering на детальное проектирование, приобретение и строительство оборудования.



"Узбекнефтегаз" в 2001 году ввел в эксплуатацию Шуртанский ГХК на базе газоконденсатного месторождения Шуртан в Кашкадарьинской. Проектная мощность комплекса при переработке 3,9 млрд куб. м природного газа составляет 125 тыс. тонн полиэтилена, 100 тыс. тонн сжиженного газа и 100 тыс. тонн нестабильного конденсата в год.