Завершены работы по разработке базового проекта модернизации Ферганского НПЗ в Узбекистане, переадет Trend со ссылкой на пресс-службу Ферганского НПЗ.

Согласно информации, проектом предусмотрено строительство пяти новых и реконструкция шести действующих технологических объектов с привлечением международных проектных организаций.

Разработано Технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта, которое прошло экспертизу и согласование в соответствующих министерствах, и внесено на утверждение в Кабинет Министров Республики Узбекистан. Начаты работы по разработке детального проекта с привлечением проектных институтов ПАО “Омскнефтехимпроект” (ОНХП) (Российская федерация) и ООО ИП “UzLiTi Engineering”.

В настоящее время начаты работы по строительству временных зданий и сооружений, а также подготовка строительных площадок.

На основе взаимных соглашений, заключенных с проектными институтами ПАО “Омскнефтексимпроект” (Российская Федерация) и ООО ИП “UzLiTi Engineering” ведутся работы по разработке рабочей документации.

Кроме того, была разработана дорожная карта по производству новых видов масел на основе I-группы соответствующих стандартам API.

В сотрудничестве с СП ООО “Jizzakh Petroleum”, ООО “Ферганский НПЗ”, “Xinxiang Richfull” (Китай) и “Bett Chemical” (Китай) были подготовлены рецепты производства моторных, гидравлических и трансмиссионных масел на основе присадок, производимых данными компаниями. От компаний “Bett Chemical” и “Xinxiang Richfull” было предоставлено 23 различных типов присадок, была разработана партия образцов для тестирования в лаборатории предприятия, и было получено положительное заключение.

Также от компаний “Xinxiang Richfull” и “Bett Chemical” было представлено официальное положительное заключение по производству новых видов моторных, гидравлических и трансмиссионных масел с добавлением китайских присадок.

Недожидаясь начала модернизации завода, с целью освоения новых видов продукций, начато производство автобензина марки АИ-95 без добавления октаноповышающих присадок, дизельного топлива отвечающих требованиям стандартов Евро-4, а также растворов на углеводородной основе для потребностей буровых предприятий.