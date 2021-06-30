Назван объём инвестиций в геологоразведочные работы в Казахстане

На сегодняшний день заключено 273 контракта на недропользование, в том числе 251 контракт по углеводородам и 22 - по урану. Об этом в ходе отчётной встречи перед населением в Службе центральных коммуникаций сообщил глава Министерства энергетики Нурлан Ногаев.

По его словам, в 2020 году было подписано 11 договоров. Объём инвестиций в геологоразведочные работы составил 99,6 млрд тенге.

«Получение права на недропользование переведено в электронный формат. Внесены соответствующие изменения в Кодекс «О недропользовании», на сегодняшний день организовано 2 электронных аукциона. В результате передано 15 участков, итоговая сумма подписного бонуса составила 10,8 млрд тенге. Кроме того, по итогам 2020 года недропользователями профинансированы научно-исследовательские и опытно - конструкторские работы на сумму 17,1 млрд тенге», - сказал министр.

Напомним, в соответствии с Посланием Главы государства народу Казахстана в сентябре 2020 года поручено обеспечить прозрачность процесса финансирования науки и технологий, централизацию сбора и распределения средств недропользователей в рамках контрактных обязательств по финансированию проектов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в размере 1% затрат на добычу из бюджета с учётом общенациональных научных приоритетов. Сегодня правительство ведёт работу в этом направлении.