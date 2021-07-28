Нефть дорожает на данных о снижении запасов в США

Энергетика 28 июля 2021 10:12 (UTC+04:00)
Нефть дорожает на данных о снижении запасов в США

Мировые цены на нефть в среду утром поднимаются, рынки оценивают данные Американского института нефти (API) о том, что запасы в США за прошлую неделю снизились сильнее ожиданий аналитиков. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,5% — до 73,89 доллара за баррель, сентябрьских — на 0,46%, до 74,82 доллара. Сентябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 0,6% — до 72,08 доллара за баррель.

Ранее API сообщил, что за неделю по 23 июля коммерческие запасы нефти в США сократились на 4,7 миллиона баррелей, до 435 миллионов. За предыдущую неделю запасы показали неожиданный рост, который стал первым после восьми недель снижения.

Официальная статистика по коммерческим запасам нефти будет опубликована в среду вечером министерством энергетики США. Аналитики ожидают, что запасы снизились только на 2,9 миллиона.

"Рынки сейчас ждут еженедельные данные о запасах США… Также рынки с нетерпением ждут заявление по итогу встречи FOMC (Федерального комитета по открытым рынкам), хотя в основном ожидают, что Федрезерв не будет торопиться скорректировать свою мягкую денежно-кредитную политику", — цитирует газета Wall Street Journal слова аналитиков ANZ.

Очередная двухдневная встреча ФРС завершается в среду, по итогам заседания регулятор озвучит свое решение по ставке и другим параметрам монетарной политики. Инвесторы ожидают подсказки от центробанка по планам относительно мер поддержки. Заявления ФРС могут повлиять на курс доллара, к которому чувствительны нефтяные цены.

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