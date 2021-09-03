Цены на нефть утром перешли к стабильности

Мировые цены на нефть в пятницу утром торгуются без единой динамики недалеко от уровней вчерашнего закрытия после того, как с начала недели марка Brent подорожала на 12%. Как сообщает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent оставалась на уровне предыдущего закрытия в 73,03 доллара за баррель, октябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,19%, до 69,86 доллара за баррель.

На рынке нефти в пятницу утром наблюдается слабая динамика после того, как по итогам четырёх предыдущих торговых дней "черное золото" сильно подорожало. Нефть марки Brent поднялась в цене на 12%, а марки WTI – на 10%. Такому подъему цен способствовали различные факторы, в том числе ураган "Ида", который сказался на работе девяти НПЗ в американском штате Луизиана. Однако сейчас ураган ослабел до тропической депрессии.

По словам аналитиков Rystad Energy, которые приводит газета Wall Street Journal, нефтедобытчики в Мексиканском заливе США возобновили свою деятельность после урагана.

Теперь вечером будут обнародованы данные нефтесервисной компании Baker Hughes о числе действующих нефтяных буровых установок в США.