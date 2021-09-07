Компания Caspian Drilling Company отметила 25-летие своей деятельности

БАКУ/Trend/ - Caspian Drilling Company (CDC), созданная как первое совместное предприятие после подписания соглашений о долевом разделе добычи в нефтегазовой отрасли в Азербайджане, торжественно отметила свое 25-летие. В связи с тем, что юбилей компании пришелся на воскресенье, 5 сентября 2021 года, мероприятие было организовано 6 сентября 2021 года на морской базе снабжения и логистики CDC.

В мероприятии приняли участие руководящие высокопоставленные лица компаний SOCAR, BP, Eqiunor и TOTAL.

Как сообщает Trend, открывая мероприятие вступительной речью, генеральный директор CDC Фарид Ахундов рассказал о пути развитии, пройденном компанией с момента ее основания.

Выступившие затем президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев и первый вице-президент SOCAR Хошбахт Юсифзаде поздравили коллектив CDC и передали до внимания участников важную позицию, занимаемую компанией в развитии нефтегазового сектора Азербайджана.

В выступлениях также было подчеркнуто, что CDC, имеющий в своем флоте полупогружные буровые установки «Деде Горгуд», «Истиглал» и «Гейдар Алиев», был буровым исполнителем работ по реализации на сегодняшний день соглашения о долевом разделе добычи в азербайджанском секторе Каспийского моря, по разведке и подводному бурению по всем другим морским проектам, за исключением месторождения «Умид», и в результате этих разведочно-буровых работ были открыты месторождения «Азери-Чираг-Гюнешли» и «Шахдениз».

Кроме того, было отмечено, что CDC также руководил строительством полупогружной буровой установки «Гейдар Алиев» 6-го поколения, носящего имя великого лидера, и под управлением компании полупогружная буровая установка «Гейдар Алиев» пробурила скважину, достигающую глубину 7411 метр (общая измеренная глубина) и был установлен рекорд по бурению самой глубокой скважины в Каспийском море.

В список успехов компании также входит информация о буровых операциях, проводимых за пределами страны. Так, CDC пробурила две разведочные скважины в Средиземном море для Государства Израиль, а в братской Турецкой Республике реактивировала буровую установку Fatih 6-го поколения и провела с ней первые услуги по бурению. В настоящее время CDC завершила модернизацию импортированной из Казахстана самоходной буровой установки Satti и при помощи этой установки ведет операции на мелководной части Абшеронского полуострова, совместно эксплуатируемой SOCAR и BP.

На мероприятии соответствующим решением президента SOCAR Ровнага Абдуллаева группа сотрудников CDC была награждена почетными наградами.