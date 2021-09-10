Минэнерго огласило суточный объем добычи нефти в Азербайджане за август

БАКУ /Trend/ - В августе 2021 года суточная добыча нефти (включая конденсат) в Азербайджане составила 711,6 тысячи баррелей. Из них 596,1 тысячи баррелей пришлись на сырую нефть, а 115,5 тысячи баррелей – на конденсат, передает Trend со ссылкой на Министерство энергетики.

В аналогичном периоде 2020 года суточная добыча нефти (включая конденсат) в Азербайджане достигала 669,1 тысячи баррелей, из которых 584,6 тысячи баррелей приходилось на сырую нефть, а 84,5 тысячи баррелей – на конденсат.

Следовательно в годовом выражении суточный объем добычи нефти вырос на 42,5 тысячи баррелей, или 6,4 процента.

В ведомстве напомнили, что согласно принятому в июле этого года решению министров стран ОПЕК+, обязательство Азербайджана по сокращению добычи в августе должно было составить 91 тысячу баррелей, а ежедневная добыча сырой нефти должна была быть увеличена на 7 тысяч баррелей по сравнению с июлем – до 627 тысяч баррелей.

Отметим, что согласно соглашению, принятому в июле на 19-м заседании министров стран ОПЕК+, начиная с августа страны, входящие в эту структуру, должны ежемесячно увеличивать суточную добычу сырой нефти на 400 тысяч баррелей в сутки. Планируется завершить сокращения в 5,8 миллиона баррелей в сентябре 2022 года и продлить до конца 2022 года срок действия «Декларации о сотрудничестве» с частичной корректировкой базового уровня добычи нефти с мая следующего года. С вступлением в силу данного решения Азербайджан получил возможность ежемесячно увеличивать добычу сырой нефти примерно на 7 тысяч баррелей в сутки и тем самым уменьшать свои обязательства в связи с сокращениями.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Надир Насиров)

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