bp назвала причины продажи части доли в проекте SWAP в Азербайджане

БАКУ/Trend/ - bp решила продать половину своей 50-процентной доли в проекте разработки мелководья Абшеронского полуострова (SWAP) для того, чтобы равномерно распределить свой инвестиционный потенциал в Азербайджане и направить капитал в другие области своего бизнеса в стране в соответствии со стратегией компании, сообщили Trend в bp Azerbaijan.

"Мы останемся оператором проекта в течение периода разведки на контрактной территории, и это позволяет нам удерживать существенную позицию в активе. В Азербайджане мы являемся оператором крупнейших в стране проектов по добыче углеводородов и построили одно из самых успешных партнерских отношений в мире. Мы в bp гордимся тем, что работаем в этом регионе безопасно и надежно на протяжении почти трех десятилетий. Мы продолжим фокусироваться на устойчивом углеводородном бизнесе в течение следующих трех десятилетий, генерируя доходы для Азербайджана и денежные средства, которые позволят нам превратиться в интегрированную энергетическую компанию", – заявили в bp.

Компания продаст половину своей 50-процентной доли в проекте SWAP компании ЛУКОЙЛ. После закрытия сделки bp останется оператором соглашения о разделе продукции по SWAP в течение периода разведки с 25-процентной долей участия. По завершении сделки доли участия в проекте будут выглядеть следующим образом: SOCAR Oil Affiliate – 50 процентов, bp – 25 процентов, ЛУКОЙЛ – 25 процентов.

Ожидается, что после утверждения правительством Азербайджана сделка, вступившая в силу 1 июля 2021 года, будет завершена в четвертом квартале 2021 года.

Соглашение о разделе продукции по SWAP было подписано между bp и азербайджанской государственной нефтяной компанией SOCAR в декабре 2014 года и ратифицировано Милли меджлисом (парламентом) Азербайджана в 2015 году. Бурение первой разведочной скважины на перспективном участке "Северный Халы" в рамках SWAP началось 16 августа 2021 года и завершится в четвертом квартале 2021 года. Планируется, что скважина достигнет общей глубины 2424 метра. Затем данные по скважине будут проанализированы, и в случае получения положительных показателей может быть проведена программа оценки для подтверждения результатов.

Программа сейсморазведки 3D была проведена на контрактной территории SWAP компанией bp в 2016 году.

После завершения обработки и интерпретации 3D-данных, полученных с контрактной площади, в 2017 году в SOCAR было направлено уведомление о перспективности трех участков – "Северный Халы", "Биби-Эйбат Восток" и "Гарабатдаг".

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Надир Насиров)

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