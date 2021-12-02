Нефть растет в цене в преддверии заседания ОПЕК+

Мировые цены на нефть в четверг утром растут в ожидании заседания альянса ОПЕК+. Как сообщает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Февральские фьючерсы на нефть марки Brent поднимаются в цене на 0,83%, до 69,44 доллара за баррель, цена на январские фьючерсы WTI увеличивается на 0,87%, до 66,14 доллара за баррель.

Цены на "черное золото" растут в ожидании сегодняшнего заседания ОПЕК+. Альянс собирается определить, возможно, чуть изменив первоначальные планы, параметры соглашения об ограничении добычи нефти.

Сейчас альянс ежемесячно наращивает на 400 тысяч баррелей в сутки свою добычу, которую в мае прошлого года сократил на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного реакцией на распространение ковида в разных странах.

Кроме того, по словам аналитиков ANZ, которые приводит газета Wall Street Journal, цены на нефть растут, поскольку опасения рынка по поводу штамма "омикрон", похоже, ослабли.