Минэнерго Азербайджана и ACWA Power оценят влияние совместных проектов на окружающую среду

БАКУ /Trend/ - Между министерством энергетики Азербайджана и саудовской компанией ACWA Power начались обсуждения проекта по строительству ветряной электростанции "Хызы-Абшерон" установленной мощностью 240 МВт в Хызинском и Абшеронском районах, а также по оценке их воздействия на окружающую среду.

Как сообщили в субботу Trend в министерстве, мониторинговые и оценочные работы продлятся четыре дня (по два дня в каждом районе).

В первый день обсуждений сотрудники ACWA Power и ее местного партнера - ООО Ecoenergy, а также международного консультанта по окружающей среде и управлению - 5 Capitals предоставили подробную информацию о проекте, провели обзор документов по оценке воздействия на окружающую среду и ответили на вопросы участников встречи.

Отметим, что проект будет реализован в Ситалчае и селе Пиракешкюль Абшеронского района.

Напомним, что в январе 2020 года между министерством энергетики и компанией ACWA Power был подписан контракт по проекту, а в декабре того же года - инвестиционный договор, договор купли-продажи электроэнергии и о подключении к сетям.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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