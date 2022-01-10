Стоимость азербайджанской нефти за прошедшую неделю (ОБЗОР)
БАКУ /Trend/ - Цены на нефть на прошлой неделе повысились, сообщает в понедельник Trend.
Так, средняя цена на нефть сорта Azeri Light на базе CIF, которая добывается на блоке азербайджанских месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", выросла на 6,91 доллара (девять процентов) по сравнению с показателем позапрошлой недели и достигла 83,6 доллара за баррель.
Максимальная цена на нее в отчетный период составила 85,57 доллара за баррель, минимальная – 80,55 доллара.
На прошлой неделе средняя цена на нефть Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан составила 75,84 доллара за баррель, что на 7,02 доллара (9,25 процента) больше показателя позапрошлой недели.
Максимальная цена на нее в данный период составила 84,86 доллара за баррель, минимальная – 79,75 доллара.
На прошлой неделе средняя цена на нефть сорта URALS повысилась на семь долларов (9,87 процента) по сравнению с показателем позапрошлой недели и составила 77,91 доллара за баррель.
Максимальная цена на URALS в данный период составила 79,93 доллара за баррель, минимальная – 74,7 доллара. Реализуемая в российском терминале азербайджанская нефть доставляется туда по трубопроводу Баку-Новороссийск.
По итогам прошлой недели средняя цена на эталонный сорт нефти Brent Dated выросла на 9,5 процента, или 6,96 доллара - до 80,34 доллара за баррель.
Максимальная цена на Brent составила 82,48 доллара за баррель, минимальная – 77,02 доллара за баррель.
|
Сорт нефти/дата
|
03.01.22
|
04.01.22
|
05.01.22
|
06.01.22
|
07.01.22
|
Средняя цена
|
Azeri LT CIF
|
$80,55
|
$82,49
|
$84,22
|
$85,57
|
$85,21
|
$83,60
|
Azeri Light FOB Ceyhan
|
$79,75
|
$81,77
|
$83,52
|
$84,86
|
$84,50
|
$82,88
|
Urals (EX NOVO)
|
$74,70
|
$76,69
|
$78,58
|
$79,93
|
$79,66
|
$77,91
|
Brent Dated
|
$77,02
|
$78,99
|
$80,90
|
$82,31
|
$82,48
|
$80,34
Официальный курс на 10 января составляет 1,7 AZN/1USD.
(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)
Twitter: agdzhaev