Стоимость азербайджанской нефти за прошедшую неделю (ОБЗОР)

БАКУ /Trend/ - Цены на нефть на прошлой неделе повысились, сообщает в понедельник Trend.

Так, средняя цена на нефть сорта Azeri Light на базе CIF, которая добывается на блоке азербайджанских месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", выросла на 6,91 доллара (девять процентов) по сравнению с показателем позапрошлой недели и достигла 83,6 доллара за баррель.

Максимальная цена на нее в отчетный период составила 85,57 доллара за баррель, минимальная – 80,55 доллара.

На прошлой неделе средняя цена на нефть Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан составила 75,84 доллара за баррель, что на 7,02 доллара (9,25 процента) больше показателя позапрошлой недели.

Максимальная цена на нее в данный период составила 84,86 доллара за баррель, минимальная – 79,75 доллара.

На прошлой неделе средняя цена на нефть сорта URALS повысилась на семь долларов (9,87 процента) по сравнению с показателем позапрошлой недели и составила 77,91 доллара за баррель.

Максимальная цена на URALS в данный период составила 79,93 доллара за баррель, минимальная – 74,7 доллара. Реализуемая в российском терминале азербайджанская нефть доставляется туда по трубопроводу Баку-Новороссийск.

По итогам прошлой недели средняя цена на эталонный сорт нефти Brent Dated выросла на 9,5 процента, или 6,96 доллара - до 80,34 доллара за баррель.

Максимальная цена на Brent составила 82,48 доллара за баррель, минимальная – 77,02 доллара за баррель.

Сорт нефти/дата 03.01.22 04.01.22 05.01.22 06.01.22 07.01.22 Средняя цена Azeri LT CIF $80,55 $82,49 $84,22 $85,57 $85,21 $83,60 Azeri Light FOB Ceyhan $79,75 $81,77 $83,52 $84,86 $84,50 $82,88 Urals (EX NOVO) $74,70 $76,69 $78,58 $79,93 $79,66 $77,91 Brent Dated $77,02 $78,99 $80,90 $82,31 $82,48 $80,34

Официальный курс на 10 января составляет 1,7 AZN/1USD.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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