Грузия сократила импорт дизтоплива из Турции

БАКУ /Trend/ - Грузия в 2021 году импортировала из Турции 368 677 тонн дизельного топлива, что на 39,7 процента меньше по сравнению с 2020 годом (612 181 тонна).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Управление по регулированию энергетического рынка Турции (EPDK).

Грузинский импорт дизельного топлива из Турции в декабре 2021 года составил 30 тысяч тонн, что на 25 процентов меньше, чем в ноябре 2021 года (40 011 тонн).

Грузия не импортировала дизельное топливо из Турции в декабре 2020 года.

Отметим, что наибольший объем грузинского импорта дизтоплива из Турции пришелся на январь 2021 года (254 154 тонны), а наименьший - на июль 2021 года (14 832 тонны).

Грузия в прошлом году в целом импортировала из Турции 15 миллионов тонн топлива, что на 83,8 процента меньше, чем в 2020 году (92,9 миллиона тонн).

(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)