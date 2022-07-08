Ввод в эксплуатацию IGB будет способствовать расширению "Южного газового коридора" - Парвиз Шахбазов

БАКУ /Trend/ - Ввод в эксплуатацию интерконнектора IGB является стратегически важным событием для реализации новых проектов в направлении расширения "Южного газового коридора" и диверсификации энергоснабжения Болгарии и Юго-Восточной Европы.

Об этом сказал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на церемонии открытия газопровода IGB, сообщили в пятницу Trend в пресс-службе министерства.

По его словам, реализация этого проекта важна с точки зрения дальнейшего развития газопровода TAP.

"Азербайджан является стабильным стратегическим источником диверсифицированных поставок газа в европейские страны, в том числе в Болгарию и Грецию. Более чем за год в Европу было поставлено 13,5 миллиарда кубометров газа. Из них на долю Греции пришлись 1,4 миллиарда кубометров, Болгарии - 440 миллионов кубометров. Экспорт газа в Болгарию в январе - июне 2022 года составил 160 миллионов кубометров, а к концу года планируется довести его до 600 миллионов кубометров. Азербайджан с первого июля ежесуточно экспортирует в Болгарию 2,6 миллиона кубометров природного газа, что означает увеличение поставок на 1,7 миллиона ​​кубометров", - сказал Шахбазов.

Кроме того, министр подчеркнул важность сотрудничества для обеспечения устойчивой энергетической безопасности.

"Создание "Южного газового коридора", его новой ветки IGB, а также возможность поставок азербайджанского газа в Европу, когда спрос на голубое топливо растет, является показателем солидарности, взаимного доверия и поддержки между нашими странами", - сказал Шахбазов.

По словам министра, если бы не было подписано историческое Стамбульское соглашение, было бы невозможно добиться последовательных успехов без регулярных тесных контактов, координации на высоком уровне и целенаправленного сотрудничества между нашими странами в формате Консультативного совета "Южного газового коридора".

"Южный газовый коридор" на сегодняшний день является самым большим достижением в сфере энергетического партнерства между ЕС и Азербайджаном, и мы намерены продолжить эту историю успеха", - сказал Шахбазов.

Он также отметил, что IGB является фундаментом для реализации новых проектов в направлении расширения "Южного газового коридора" в ближайшие годы.

Напомним, что в сентябре 2013 года Bulgargaz EAD подписала соглашение на закупку одного миллиарда кубометров газа в год с месторождения "Шах Дениз-2" в течение 25 лет. В мае 2019 года в Кирково (Болгария) был заложен фундамент интерконнектора IGB.