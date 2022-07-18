Южный газовый коридор играет ключевую роль в диверсификации поставок природного газа в ЕС - Еврокомиссар Кадри Симсон (Эксклюзивное интервью)

БАКУ/Trend/ - Южный газовый коридор играет ключевую роль в диверсификации поставок природного газа в ЕС. Об этом сказала в эксклюзивном интервью Trend Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

"Мой визит в Баку вместе с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен прежде всего направлен на укрепление сотрудничества ЕС с Азербайджаном в энергетической сфере. За последние месяцы ЕС стал свидетелем того, как Россия и «Газпром» использовали поставки энергоносителей в качестве инструмента шантажа, что увеличивало риски для безопасности поставок газа. Россия показала себя жестоким агрессором и ненадежным поставщиком энергии для ЕС. Поэтому мы наращиваем наши усилия, чтобы диверсифицировать поставки в обход России и переключиться на доверенные и надежные международные партнеры, такие как Азербайджан", - сказала она.

В плане REPowerEU указывается, что Южный газовый коридор играет ключевую роль в диверсификации поставок природного газа в ЕС, в частности, в Юго-Восточную Европу.

В последние месяцы мы интенсивно работали с нашими азербайджанскими партнерами, чтобы активизировать наше сотрудничество по этому вопросу и создать основу для увеличения поставок газа, добавила Симсон. "В феврале я впервые посетила Азербайджан, чтобы изучить возможности расширения торговли газом. Сейчас мы работаем над обеспечением привлекательных и стабильных условий для поставок природного газа в ЕС, которые отражают долгосрочный характер энергетического партнерства между ЕС и Азербайджаном и сосредоточены не только на газе, но и на партнерстве в области «чистой» энергии в будущем", - заявила еврокомиссар.

По ее словам, государства-члены ЕС и Еврокомиссия в течение многих месяцев готовились к сбоям со стороны России, укрепляя устойчивость энергетической системы ЕС и ускоряя отказ от российского ископаемого топлива. "Наша система предназначена для обеспечения реверсивных потоков газа, когда это необходимо, и солидарности между государствами-членами, и мы создали инфраструктуру, чтобы гарантировать, что ни одно государство-член не останется в одиночестве перед лицом этой проблемы. Однако продолжающееся использование Россией своих газовых поставок в качестве оружия ставит нас в очень серьезное положение, которое может еще больше ухудшиться. Мы не можем исключить полный срыв на данном этапе. Вот почему на следующей неделе мы предложим план подготовки к предстоящей зиме и предпримем превентивные меры по сокращению потребления энергии, чтобы свести к минимуму последствия возможных дальнейших сокращений поставок со стороны РФ", - добавила еврокомиссар

Наряду с Азербайджаном мы также ищем нескольких других партнеров по всему миру, в которых мы видим потенциал не только для поставок газа, в котором мы остро нуждаемся, но и для более долгосрочного сотрудничества, в том числе по водороду и возобновляемым источникам энергии, подчеркнула Симсон. "Мы укрепляем наше энергетическое сотрудничество с США и подписали соглашение о дополнительных поставках СПГ. Мы уже наблюдаем значительный рост поставок СПГ в порты ЕС. Мы также недавно заключили Меморандум о взаимопонимании с Египтом и Израилем по экспорту СПГ из Средиземноморья в ЕС. А в прошлом месяце мы договорились еще больше активизировать наше сотрудничество с Норвегией по поставкам газа в рамках более глубокого долгосрочного энергетического партнерства", - сказала она.

По ее словам, также Катар и Алжир — некоторые из других партнеров, с которыми мы работаем, чтобы уменьшить нашу зависимость от России. "Наша недавно созданная Энергетическая платформа ЕС станет основным инструментом нашего взаимодействия с международными партнерами и проложит путь к совместным закупкам заинтересованными государствами-членами", - сказала еврокомиссар.

Она добавила, что — лучший способ сделать Европу энергонезависимой заключается в развитии альтернативной энергетики. "Ускорение их развертывания является ключевым элементом нашего плана REPowerEU, который мы предложили для поэтапного устранения зависимости ЕС от импорта российского ископаемого топлива. Возобновляемые источники энергии положительное влияют на окружающую среду и на экономику. Переход на экологически чистую энергию будет ключевым элементом нашей стратегии энергетической безопасности, и по этой причине мы продвигаем работу над законодательством, повышающим общие цели ЕС и облегчающим процессы выдачи разрешений для проектов, реализация которых все еще занимает слишком много времени. Комиссия предложила, чтобы к 2030 году 45 процентов нашего европейского энергетического баланса приходилось на возобновляемые источники энергии", - сказала Симсон.