Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 25 июля понизилась на 3,1 доллара относительно предыдущего показателя и составила 112,32 доллара за баррель, сообщает во вторник Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light снизилась на 3,16 доллара – до 110,02 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, понизилась по сравнению с предыдущим показателем на 1,46 доллара, составив 66,4 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 25 июля снизилась на 1,61 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 108,61 доллара за баррель.

Официальный курс на 26 июля составляет 1,7 AZN/USD.