Расширение "Южного газового коридора" станет значительным вкладом в диверсификацию поставок в ЕС

БАКУ /Trend/ - Расширение "Южного газового коридора" станет значительным вкладом в достижение цели ЕС по диверсификации.

Об этом сказал Trend генеральный директор кипрской консалтинговой компании в области энергетики e-CNHC Чарльз Эллинас.

Он отметил, что меморандум о взаимопонимании в сфере энергетики, подписанный недавно между Азербайджаном и Еврокомиссией, является весьма своевременным.

"Визит в Баку Президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и комиссара по энергетике Кадри Симсон подчеркивает то значение, которое ЕС придает увеличению поставок из Азербайджана. Поставки газа в Европу из Азербайджана можно будет увеличить с восьми миллиардов кубометров в прошлом году до 12 миллиардов кубометров в этом году. Подписанный меморандум о взаимопонимании позволяет удвоить эти объемы к 2027 году. Это станет значительным вкладом в стремление ЕС диверсифицировать источники поставок и отказаться от российского газа", - сказал Эллинас.

Он отметил, что Азербайджан до сих пор был надежным энергетическим партнером ЕС, выразив уверенность в том, что так будет и впредь.

Отметим, что 18 июля между Азербайджаном и ЕС был подписан "Меморандум о взаимопонимании по стратегическому партнерству между Европейским союзом, представленным Европейской комиссией, и Азербайджанской Республикой в энергетической сфере".

Документ подписали Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и президент Европейской комиссии Урсула Фон дер Ляйен.

Стороны договорились поддерживать двустороннюю торговлю природным газом, в том числе за счет экспорта в Европейский союз по Южному газовому коридору в объеме не менее 20 миллиардов кубометров ежегодно к 2027 году в соответствии с коммерческой целесообразностью и рыночным спросом.

Твиттер: @Lyaman_Zeyn