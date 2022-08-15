Крановое судно «Азербайджан» задействовано в работах по проекту «Абшерон»

БАКУ /Trend/ - Крановое судно "Азербайджан" Азербайджанского каспийского морского пароходства (ASCO) задействовано в проекте разработки месторождения "Абшерон", сообщает Trend в понедельник со ссылкой на ASCO.

Судно грузоподъемностью 2500 тонн было привлечено к работам по транспортировке верхних строений для комплекса платформ для ранней разработки «Абшерон» на территорию месторождения и их установке их на опорный блок.

Два из трех верхних строений - модули АМО-2 и АМО-1, изготовленные на Бакинском заводе глубоководных оснований имени Гейдара Алиева, были размещены на баржах с помощью кранового судна. А модуль АМО-3 погружен на палубу кранового судна «Азербайджан».

После того, как верхние строения будут доставлены на месторождение «Абшерон», крановое судно «Азербайджан» будет привлечено к их установке на опорный блок.

Напомним, что SOCAR и TotalEnergies 21 ноября 2016 года подписали соглашение об определении основных договорных и коммерческих условий первого этапа разработки газоконденсатного месторождения «Абшерон».

Соглашение о разведке, разработке и долевом распределении добычи на морском блоке «Абшерон» было подписано 27 февраля 2009 года.

Контрактная площадь составляет 747 квадратных километров.

Блок «Абшерон» находится в 100 километрах от Баку на глубине моря 500 метров.

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