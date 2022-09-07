Названы сроки принятия окончательного решения по расширению TAP

БАКУ /Trend/ - Окончательное решение о расширении Трансадриатического трубопровода (TAP) будет принято в начале 2023 года.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на Reuters, об этом сказал управляющий директор TAP Лука Скьеппати в кулуарах конференции Gastech.

Он отметил, что дополнительный газ будет поступать с нескольких месторождений в Азербайджане.

«Если будет достаточный спрос на расширение мощности, мы начнем этот процесс, который может происходить поэтапно. Через 36 месяцев мы можем поставить первые объёмы дополнительного газа, а через 60 месяцев мы можем удвоить мощности», - пояснил Скьеппати.

Напомним, что 31 декабря 2020 года начались поставки азербайджанского газа в Европу по "Южному газовому коридору". Впервые в истории Азербайджан экспортировал свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. С прямым доступом к европейскому рынку, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, Азербайджан диверсифицировал свои экспортные возможности. По TAP, который является европейской частью "Южного газового коридора", ежегодно поставляется восемь миллиардов кубометров газа в Италию и по одному миллиарду кубометров газа - в Грецию и Болгарию.

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